Tahliye Vaadiyle Dolandırıcılık: 4 Tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat edilmesi vaadiyle yüksek miktarda para talep edilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Başka bir dosya kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ersoy'un tahliye edilmesi ve beraat ettirilmesi karşılığında, müşteki şahıstan yüksek miktarda para talep edildiği iddiasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.E, E.U, Y.K ve E.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 4 zanlının "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, "Şüphelilerin müştekiyi tahliye ve beraat ettirme koşuluyla bilgi sahibinden pazarlıkla 18 milyon dolar istedikleri, bu rakam üzerinden uzlaşılarak anlaşmaya varıldığı, bu hususun teknik araçlarla izleme tedbiri kapsamınca bilgi sahibinin üzerine yerleştirilen görüntü ve ses kaydı cihazı ile takip edildiği ve sabit olduğu, böylelikle isnat edilen eylemin yasal unsurlarının oluştuğu ve iştirak halinde işlendiği, bu aşamada delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, suç vasfının değişme ihtimali ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğu, bu kabul doğrultusunda şüpheliler yönünden adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına yönelik oluşan kanaat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutuklamanın bu aşamada ölçülü olacağı kanaatine varıldığı" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapılmıştı.

Ekipler, başka bir dosya kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un tahliye edilmesi ve beraat ettirilmesi karşılığında, müşteki şahıstan yüksek miktarda para talep edildiğini tespit etmişti.

Şüphelilere yönelik ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla gerçekleştirilen teknik takip sonucunda, biri avukat 4 zanlının Bayrampaşa'daki bir kafede buluşacağı belirlenmiş, adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakalamıştı.