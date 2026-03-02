Tahran'da ABD-İsrail Saldırıları Protesto Edildi

İran'ın başkenti Tahran'ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.