Tahran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar

02.03.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da kitlesel protestolar oldu; göstericiler direniş mesajı verdi.

(ANKARA) - İran devlet televizyonu Press TV, ABD ve İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürülen İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası ülkenin başkenti Tahran'da ABD ve İsrail karşıtı protestoların devam ettiğini bildirdi.

Press TV'ye göre göstericiler, "Teslimiyet yok, boyun eğme yok, Amerika ile savaş" sloganları attı. Protestocuların "İran İslam Cumhuriyeti'ne desteklerini ve bağlılıklarını" gösterdikleri belirtilerek, her yaştan insanın sokaklarda bulunduğunu ve İranlıların başlarına gelenlere rağmen dirençli olduklarını dünyaya göstermek istedikleri aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.