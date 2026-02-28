Tahran'da Art Arda Patlamalar

(ANKARA) - İran devlet medyası, başkent Tahran'ın merkezinde önce üç ayrı patlama, yaklaşık yarım saat sonra ise iki patlama daha meydana geldiğini bildirdi.

Ajansın aktardığına göre, ilk patlama sesleri yerel saatle 09.30 sularında kentin üç farklı noktasında duyuldu. Ardından saat 10.05'te ise en az iki ayrı noktada yeniden patlama sesleri işitildi.

Olayla ilgili resmi kaynaklardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı, ancak ajans patlama seslerinin şehir merkezinden geldiğini aktardı.