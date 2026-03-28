ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.
AA muhabiri, Tahran'ın kuzeydoğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarla gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamalar kentin 1. bölgesinde yer alan Şehid Mahallati'de, 4. bölgesinde Risalet Otoyolu çevresinde, 9. bölgede Mehrabad Havalimanı çevresinde ve 18. bölgedeki Sadabad'da meydana geldi.
Tahran'a yönelik saldırılar yer yer devam ediyor.
