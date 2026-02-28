Tahran'da Bombardıman Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da Bombardıman Saldırıları Devam Ediyor

28.02.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarda Tahran ve diğer kentlerde patlamalar meydana geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların başkent Tahran ve ülkenin bazı kentlerinde devam ettiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran'ın yanı sıra çeşitli kentlerde de patlama sesleri duyuldu.

Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

Yerel kaynaklar, Tahran'ın batısında (Şehriyar), Kerec'in Mahdeşt bölgesinde, Kirmanşah kentinde, Huzistan'daki Andimeşk ve Dezful şehirlerinde, İlam'daki bir bölgede ve Çabahar çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynaklar Loristan'da birkaç noktanın, Huzistan'da da en az iki noktanın, Andimeşk ve Dezful ilçelerinin hedef alındığını belirtti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da da patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Tahran'da hava savunma sisteminin aktif olduğu ve saldırılara karşı koymaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Bombardıman Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:40
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’in hak mahrumiyeti cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:55:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Tahran'da Bombardıman Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.