Tahran'da Bombardıman Saldırıları Devam Ediyor

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların başkent Tahran ve ülkenin bazı kentlerinde devam ettiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran'ın yanı sıra çeşitli kentlerde de patlama sesleri duyuldu.

Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

Yerel kaynaklar, Tahran'ın batısında (Şehriyar), Kerec'in Mahdeşt bölgesinde, Kirmanşah kentinde, Huzistan'daki Andimeşk ve Dezful şehirlerinde, İlam'daki bir bölgede ve Çabahar çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynaklar Loristan'da birkaç noktanın, Huzistan'da da en az iki noktanın, Andimeşk ve Dezful ilçelerinin hedef alındığını belirtti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da da patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Tahran'da hava savunma sisteminin aktif olduğu ve saldırılara karşı koymaya çalıştığı ifade edildi.