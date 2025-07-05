İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e destek amacıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi.
Gösteri, muharrem ayının dokuzuncu günü olan "Tasua" merasimleri sırasında gerçekleşti.
Tahran Üniversitesi Camisi'nde yapılan matem törenlerinin ardından binlerce kişi, Filistin Caddesi üzerinde bulunan Hamaney'in konutuna doğru yürüyüşe geçti.
Üniversitenin öğretim görevlileri, öğrenciler ve çeşitli kesimlerden İranlılardan oluşan göstericiler, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney'in posterlerini taşırken, "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları attı.
Yürüyüşe katılımın yoğun olduğu gözlenirken çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Tahran'da Hamaney'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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