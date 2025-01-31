Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

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İran'ın Tahran kentinde yüksek hava kirliliği nedeniyle tüm eğitim kademeleri tatil edildi. Hava kalitesinin sağlıksız olduğu ve derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

31.01.2025 22:46  Güncelleme: 23:48
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İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar cumartesi günü tatil edildi.

Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararına göre, soğuk hava ve yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında, Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri tatil ilan edildi. Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 157 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin herkes için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tahran'da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran\'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Berat Yavuz:
    Ülkede cenabetlik var akp ve mhp ile ülkenin görmedi felaket kalmadı daha neler gorucez kim bilir 7 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Napalım 2 3 Yanıtla
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