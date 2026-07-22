Tahran'da İHA Düşürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, Tahran'a yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar sırasında bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde, Tahran semalarında Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde çalışmasının ardından bir İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın Tahran'ın hangi bölgesinde etkisiz hale getirildiği, hangi ülkeye ait olduğu veya hedefi hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti. Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.