Tahran'da İsrail Saldırılarında Kaybedilenler İçin Anma Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bilim insanları, siviller ve üst düzey yetkililer için anma töreni düzenlendi.

Büyük Musalla Camiinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsiniejei dahil üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur başta olmak üzere üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.

Törende konuşan Meclis Başkanı Kalibaf, saldırıların nükleer görüşme süreci devam ederken geldiğine dikkati çekti.

"Biz görüşürken ve müzakere ederken, aynı müzakere masasından suç ve ihanet işlediler ve milletimize saldırdılar." diyen Kalibaf, "Bir yandan düşman, halkın ihanet edeceğini düşünüyordu ancak bu halk düşmanlara karşı birlik oldu ve işgal altındaki topraklarda onlarca yıldır kurulmuş olan bu sahte rejim daha önce böyle bir ateş görmemişti." dedi.

Mersiyeler okunan ve dualar edilen anma töreninde İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin kızı da bir konuşma yaptı.