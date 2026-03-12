Tahran'da İsrail ve ABD Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da İsrail ve ABD Saldırısı: 40 Ölü

Tahran\'da İsrail ve ABD Saldırısı: 40 Ölü
12.03.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve ABD'nin Tahran'daki saldırılarında en az 40 kişi öldü, birçok bina yıkıldı.

İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında, kentin doğusunda bulunan Risalet Meydanı çevresinde büyük hasar oluşurken, saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Geçen günlerde Tahran'ın doğusunda bulunan Risalet Meydanı çevresi, ABD ile İsrail tarafından hedef alınmıştı.

Risalet Meydanı çevresine yönelik saldırılarda çok sayıda bina yıkılırken, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

AA ekibi, Risalet Meydanı çevresindeki hasarın boyutunu görüntüledi.

Saldırılar sonucu bölgede en az 6 bina yıkılırken çevrede bulunan diğer binalarda da ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bölgede vatandaşlar, harabeye dönmüş evlerinden eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor.

Bölgede moloz kaldırma çalışmaları sürerken İranlı yetkililer enkaz altında hala 20 kişinin olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da İsrail ve ABD Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran'da İsrail ve ABD Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.