Tahran'da Kadınlardan Yönetim Destek Yürüyüşü
Tahran'da Kadınlardan Yönetim Destek Yürüyüşü

Tahran\'da Kadınlardan Yönetim Destek Yürüyüşü
17.04.2026 17:12
İran'ın başkenti Tahran'da kadınlar, Ulusal Ordu Günü'nde yönetime destek yürüyüşü düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'da kadınlar, Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yönetime destek yürüyüşü düzenledi.

Tahran'da yüzbinlerce kadın yönetime destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında bazı kadınların askeri araçlarla geçiş töreni düzenlediği ve ellerinde silah ile roketatarlar olduğu görüldü.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte yönetim lehine tezahüratlar yapıldı.

Bazı kadınların küçük çocukları ile katıldığı yürüyüş geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken yürüyüşe, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Tahran Komutanı Hasan Hasanzade ile birlikte üst düzey askeri yetkililer katıldı.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "özel koşullardan dolayı" resmi geçit töreni yapmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Tahran'da Kadınlardan Yönetim Destek Yürüyüşü
