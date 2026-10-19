Tahran'da Lavrov'la görüşen Erakçi, Avrupa'nın yanlış hesaplarını eleştirdi - Son Dakika
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Tahran'da Lavrov'la görüşen Erakçi, Avrupa'nın yanlış hesaplarını eleştirdi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Tahran'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erakçi, Avrupa'nın ABD gibi yanlış hesaplarının bedelini ödediğini söylerken, Lavrov İran'a yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istedi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avrupa gerçeklerle yüzleşmeli; Avrupa da tıpkı ABD gibi yanlış hesaplamalarının bedelini ödüyor." dedi.

Erakçi ile Lavrov, Tahran'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılara ortaklık yaptığını söyleyen ve Fransa'da meydana gelen olaylara atıf yapan Erakçi, "Avrupa gerçeklerle yüzleşmeli; Avrupa da tıpkı ABD gibi yanlış hesaplamalarının bedelini ödüyor, yanlış politikalarıyla dünyadaki birçok savaşın ve mevcut sorunun sebebi durumundalar." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bölgede meydana gelen krizlere diplomasi haricinde bir çözüm yolu olmadığını ve askeri yöntemlerle sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

Lavrov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık bulunduğunu belirten Erakçi, "İran ve Rusya liderlerinin imzaladığı Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra ilişkilerimiz daha önemli boyutlar kazanmıştır. Görüşmemizde ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel işbirliğinin genişletilmesine dair çözümleri ele aldık. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği olumlu manada ilerliyor. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği düzeyindeki işbirliklerimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Rus mevkidaşı ile ayrıca Filistin, Lübnan ve Yemen meselelerini de görüştüklerini ve Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Erakçi, Hazar Denizi'nde zaman zaman gemilere yönelik düzenlenen saldırılara da atıf yaparak, "Hazar Denizi'nde meydana gelen olaylardan ve İran ile Rusya'nın gemi ve liman altyapısına yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz. Bu gelişmelerin bölge barışına telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki ve bölgedeki güvensizliğinin ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklandığını dile getiren Erakçi, "Yabancı unsurların varlığı ve müdahalesi olmadan bölge ülkelerinin kendi güvenliğini sağlaması ve güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Kapsayıcı bir güvenlik mimarisi oluşturmak için bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunmaya hazırız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD ve İsrail'in temelsiz bir şekilde İran'a saldırdığını ve ülkesinin krizden çıkılması için yardıma hazır olduğunu söyleyerek, Basra Körfezi'nde seyrüsefer güvenliği sağlanmasını ve İran'a yönelik saldırganlığın tekrarlanmamasını istediklerini vurguladı.

Ukrayna konusunda hem Ukrayna yönetiminin hem de bazı Avrupa ülkelerinin ciddiyetsiz davrandığını söyleyen Lavrov, İran'a, Rusya'nın sunduğu planlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Lavrov, ülkesinin İran'a verdiği taaddütleri yerine getirdiğini belirterek, Rus uzmanlar ile teknik personelin Buşehr Nükleer Santrali projesine kademeli olarak geri döndüğünü hatırlattı.

Öte yandan, Güney Kafkasya'daki sorunların bölge içerisinde çözülmesinin gerektiğini belirten Lavrov, İran ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da "3+3" bölgesel işbirliği mekanizmasını ilerletmek için işbirliğini yaptığını ifade etti.

Lavrov, Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ve bu ülkelere komşu İran, Rusya ve Türkiye'nin kapasitelerini kullanarak bölgesel güvenliği artırmak için etkili adımlar atabileceğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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