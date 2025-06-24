İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, şehirde patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri de devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.