Tahran\'da Renkli Kalem Dünyası

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İran'ın başkenti Tahran'da ziyaretçilerine hem alışveriş hem kültürel deneyim sunan tarihi Kapalı Çarşı'nın derinliklerinde dijitalleşmeye rağmen 35 yıldır kurşun kalemler satan esnaf, rengarenk dükkanıyla yerel halkın yanı sıra turistlerin de ilgisini çekmeyi başarıyor.

Tahran Kapalı Çarşısı, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde İran kültürünü de yansıtan bir mekan olarak görülüyor.

Bu çarşının derinliklerinde 35 yıldır sanat kalemleri satan Muhammed Refi, adeta renk cümbüşü olan dükkanıyla tarihi çarşının canlı bir parçası haline gelmiş.

"Medad-ı Refi (Refi'nin Kalemleri) adlı küçük dükkana ulaşmak, Tahran'ın karmaşık pazarında bir keşif serüvenine dönüşüyor.

Dar sokaklar ve kıvrımlı geçitler arasında kaybolmak, birçok ziyaretçinin yaşadığı bir deneyim olsa da bu çabanın sonunda, Refi'nin renkli dükkanına varıldığında, tüm emeklerin karşılığı fazlasıyla değerli oluyor.

Küçük dükkanın önünde geçirilen zaman, birçoklarına göre sanatla dolu bir dünyaya açılan kapı gibi.

Her biri ayrı hikaye barındıran kalemler, ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

Renkli kurşun kalemlerin yer aldığı bu dükkan, yerel halkın yanı sıra dünya genelinden gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Refi'nin dükkanı, tavanı kaplayan rengarenk kalemlerle dolu. Her biri ayrı hikaye barındıran kalemler, ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

Zeminden tavana kadar uzanan raflarda, her biri farklı renk, doku ve amaçla tasarlanmış kalemler sergileniyor.

Kalemlere olan tutkusunu yıllar içinde geliştiren ve adeta rengarenk kalemlerle bağ kuran Refii, bugün dükkanında sunduğu yüzlerce renk ve çeşit kalemle ilkokul öğrencisinden sanatçısına kadar her yaş grubuna hizmet sunuyor.

Sadece birer malzeme değil, aynı zamanda hayal gücünün birer aracı olarak öne çıkan bu kalemler sayesinde Refi'nin dükkanı, cazibe merkezi haline geliyor.

Ziyaretçiler, dükkanın içindeki renkli kalemleri incelerken, dükkanın önünde geçirdikleri zamanın da keyfini çıkarıyor. Bu samimi ortam, sanatın tadını almak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Dükkanın bu hale gelmesi için 30 yıl çaba harcamış

Dükkanına olan yoğun ilgiyi AA muhabirine anlatan Refi, İran'ın yanı sıra dünyadan da her çeşit ve renkten kurşun kalemi getirerek dükkanını süslediğini ve dükkanı böyle rengarenk hale getirmek için yaklaşık 30 yıl çaba harcadığını söyledi.

Bu işe yıllar önce kendi işini kurmak için tek başına başladığını aktaran Refi, "Her yaştan öğrenciler ve sanatçılar ile eserlerinde özel renkler kullanmak isteyen tecrübeli ressamlar bu kalemleri almak için buraya geliyor." dedi.

Refi, özellikle ressamların renkli kalemlerle yaptıkları resimlerle kendilerini daha mutlu hissettiklerini ve buradaki "her kalemin, sanatçının hayal gücünü ifade etmesi için bir araç olduğunu düşündüklerini" dile getirdi.

Kalemleri kutu halinde değil, tek tek satan Refi, "Kalemlerle ne yapmak istediklerine bağlı olarak müşterilere renk veya marka konusunda tavsiyelerde bulunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'den de ziyaret için geliyorlar

Refi, dükkanda şu anda kaç tane kalem olduğunu bilmediğini ancak kalemlerin 200'den fazla renge sahip olduğunu ifade etti.

Tüm dünyadan turistlerin de burayı görmek için ziyarete geldiğini anlatan Refi, Türkiye'den de birçok kişinin dükkanı ziyaret ettiğini aktardı.

Türkiye'den bir müşterisinin getirdiği nazar boncuğunu da dükkanının baş köşesine astığını belirten İranlı esnaf, "Türkiye'den gelenler de diğer müşteriler gibi hatıra olarak buradaki kalemleri alıyorlar." ifadelerini kullandı.