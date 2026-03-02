Tahran'da Saldırı: 20 Ölü

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.