Tahran'da Saldırı: 6 Ölü, 3'ü Çocuk

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şehriyar ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre, Şehriyar Kaymakam Yardımcısı Ali Rahimi konuya ilişkin bilgi verdi.
Rahimi, Şehriyar ilçesine bağlı Şahidşehr'deki bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?