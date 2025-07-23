Tahran'daki Su Krizi: Başkentin Taşınması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tahran'daki Su Krizi: Başkentin Taşınması Gerekiyor

23.07.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, su sıkıntısı nedeniyle Tahran'ın taşınması gerektiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirterek, başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü yeniden dile getirdi.

Tahran'da reformist kanadın çatı kuruluşu Reform Cephesi üyelerini kabul ettiği toplantıda konuşan Pezeşkiyan, Tahran'daki su krizine değindi.

Bu yüzden Tahran'ın bugün tatil edildiğini anlatan Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamadadır. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız." dedi.

Başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü yeniden dile getiren Pezeşkiyan, "Ben daha önce başkenti taşımamız gerektiğini söylemiştim. Bazıları beni eleştirmişti ancak bu şekilde devam etme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü bildirilmişti. Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden 20 Temmuz'da yapılan açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısında bulunularak, halka tasarruf çağrısı yapılmıştı. ???????

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, tahran, Çevre, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'daki Su Krizi: Başkentin Taşınması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 23:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Tahran'daki Su Krizi: Başkentin Taşınması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.