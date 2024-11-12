Tahran-Riyad İlişkileri İlerliyor - Son Dakika
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Tahran-Riyad İlişkileri İlerliyor

İran ve Suudi Arabistan, ilişkilerini güçlendirme ve işbirliğini artırma konusunda pozitif adımlar atıyor.

12.11.2024 16:47
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tahran- Riyad ilişkilerinin gelişiminin doğru yolda ilerlediğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Riyad'da dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede Arif, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliğinin genişletilmesi konularına değindi.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mevcut koşullarda doğru bir yol izlediğini belirten Arif, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor. Bu ilişkinin, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda da ciddiyetle sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

Arif, Tahran-Riyad hattında siyasi alanda kaydedilen bu olumlu gelişmelerin, her iki ülke ve bölgenin yararına olacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, söz konusu ilişkilerin geliştirilmesinin "geri dönülemez bir yol" olduğunu belirtti.

Tahran yönetiminin, bölge için savaşı faydalı görmediğini dile getiren Arif, bölgesel istikrar için işbirliği çağrısında bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da iki ülke arasındaki ilişkileri sağlam ve uzun vadeli hale getirmek için geçmiş deneyimlerden ders aldıklarını söyledi.

Bin Selman, "Bu deneyimleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da sağlamlaştırılması için kullanacağız." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ilişkilerin kalıcı bir dostluk temelinde ilerlemesi için gösterilen çabaların, bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağını vurguladı.

Bin Selman ayrıca 2025 yılına kadar Riyad-Tahran işbirliğinde en üst seviyeye ulaşma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran-Riyad İlişkileri İlerliyor - Son Dakika

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