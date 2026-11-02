Tahran Tecriş'te sembolik hücrede Trump kılığındaki oyuncu ilgi görüyor

Tahran Tecriş'te sembolik hücrede Trump kılığındaki oyuncu ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tahran'ın Tecriş Meydanı'nda sembolik hücrede Trump kılığındaki oyuncu halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Gösteriyi izleyenlerin meydanda duraklaması bölgedeki araç trafiğinde zaman zaman yoğunluğa yol açıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da kurulan sembolik hücreye yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump kılığındaki oyuncu, parmaklıklar ardındaki bekleyişini ve halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Ulusal ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran gösteri, meydandan geçen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Tecriş Meydanı'nda reklam panosu şeklinde tasarlanan alanda Trump'ın jest ve mimiklerini taklit eden oyuncu, günün tamamını hücrede geçiriyor.
Gösteriyi izlemek ve cep telefonlarıyla görüntülemek isteyenlerin meydan çevresinde duraklaması nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: AA
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