Taicang Limanı\'nda Rekor Kargo İşlemi

TAİCANG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı, 2025 yılında 8,736 milyon TEU düzeyinde konteyner ve 299 milyon ton kargo işlemden geçti. Limana giriş ve çıkış yapan uluslararası gemilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 7.957'ye ulaştı.