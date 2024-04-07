Taiwan'da meydana gelen depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

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HUALİEN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Cumartesi günü itibarıyla 13'e yükseldi.

Arama kurtarma ekibinden bir yetkiliye göre, depremin meydana geldiği esnada Hualien kentinin Taroko Parkında tek başına dolaşan 21 yaşındaki bir kadının öldüğü teyit edildi. Kadının cansız bedeni, Cuma günü ulaşılan iki cansız bedenin yakınlarında bulundu.

Deprem esnasında parkta bulunan üç kişi ise halen kayıp. Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada bu kişilerin aynı aileden olduğunun düşünüldüğünü belirtirken, kayıpları aramak için her türlü çabayı gösterme sözü verdi.

Yerel meteoroloji yetkililerine göre, depremin ardından Cumartesi öğle saatleri itibarıyla 600'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Helikopterler, park içindeki bir otelde ya da yakındaki bir aktivite merkezinde mahsur kalanları çıkarabilmek için yağmur altında durmaksızın çalıştı. Yaşadıkları korkuyu yeni atlatan kazazedeler ise kurtarma ekiplerine minnettarlıklarını ifade etti.

Yerel bir ilkokula ulaşım kesilirken, okuldaki 15 öğretmen ve 45 öğrencinin güvende oldukları ve kurtarılmayı bekledikleri belirtildi. Yerel yetkililer, okuldakilere temel ihtiyaç malzemeleri teminini sağladı.

Yerel su tedarik şirketi, depremin vurduğu bölgelerin çoğunda su tedarikinin yeniden başladığını, ancak Cumartesi öğle saatleri itibarıyla 160 hanede su kesintisinin devam ettiğini belirtti.

Taiwan'ın Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü sabah 07.58'de meydana gelen depremde Cumartesi öğleden sonra itibarıyla yaralı sayısı 1.147 olarak açıklanırken, 6 kişiden ise haber alınamıyor.