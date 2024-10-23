Taiyuan-Almatı Yeni Hava Taşımacılığı Rotası Açıldı

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TAİYUAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan ile Kazakistan'ın Almatı kentini birbirine bağlayan yeni bir hava taşımacılığı rotası resmi olarak faaliyete geçti.

Taiyuan Gümrüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kıyafet ve günlük tüketim malları taşıyan bir kargo uçağı Pazartesi sabahı Taiyuan Wusu Uluslararası Havaalanı'ndan Almatı'ya doğru yola çıktı.

Kargo seferleri, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gidiş-dönüş olarak gerçekleştirilecek. Rota üzerinden taşınan mal türlerinin gelecekte artması bekleniyor.

Gümrük, bu ilk uçuşun Shanxi ile Orta Asya ülkesini birbirine bağlayan hava kargo kanalının resmi açılışı anlamına geldiğini ve iki kent arasındaki ekonomik ve ticari alışverişe yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.