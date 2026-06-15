Tajani: Lübnan'daki Çatışmaların Sonlanması Gerek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'daki çatışmaların sonlanması ve İsrail'in Beyrut'a yönelik bombardımanlarını durdurması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Tajani, ABD ve İran arasındaki mutabakatın önemli olduğunu ve diplomatik çabalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Tajani, bu konuda özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği için Bakanlıkta toplantı yapacakları bilgisini verdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Tajani, "Lübnan'daki çatışmaların da durmasını, İsrail'in daha fazla Beyrut'u bombalamamasını sağlamalıyız." dedi.

Tajani, Rusya'nın Kiev'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki manastıra yönelik saldırısının "son derece vahim" olduğunu vurgulayarak, "Moskova'nın barış istemediğini" söyledi.