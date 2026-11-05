Takaiçi, telefon görüşmesinde AB yasa tasarısına dair endişesini Macron'a iletti - Son Dakika
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Takaiçi, telefon görüşmesinde AB yasa tasarısına dair endişesini Macron'a iletti

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Japonya Başbakanı Takaiçi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Takaiçi, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısına ilişkin endişelerini ileterek Fransa'dan adım istedi; liderler Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve enerji güvenliği için işbirliği kararı aldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Takaiçi ile Macron telefonda görüştü.

Görüşmede Takaiçi, Japonya ile Fransa arasında güvenlik, savunma, yapay zeka, uzay ve ekonomik güvenlik alanlarındaki somut işbirliğinde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı'na ilişkin ciddi endişelerini aktaran Takaiçi, Paris yönetiminden uygun adımları atmasını istedi.

İki lider, söz konusu düzenlemeye ilişkin ikili kanallar dahil yakın istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren liderler, bölgedeki gerilimin bir an önce azaltılması ve istikrarın sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bölgesel istikrar için işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Takaiçi ve Macron ayrıca küresel enerji güvenliği ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması konusunda yakın iletişimi sürdürme kararı aldı.

Kaynak: AA
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