Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

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İzmir’de bir düğünde geline takı olarak iPhone 18 Pro takıldı. Gelen misafirle soğuk bir şekilde tokalaşan gelin, takıyı gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de gerçekleşen bir düğün merasiminde, takı töreni sırasında sıra dışı bir an yaşandı. Düğün salonunda tebrikleri kabul eden gelin, sıradaki misafirin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

SOĞUK MİZAÇ YERİNİ ŞAŞKINLIĞA BIRAKTI

Tebrik sırasındaki davetli, altın ya da para yerine geline takı olarak kutusunda bir iPhone 18 Pro takdim etti. Hediyeyi gördüğü anda donup kalan ve şaşkınlığını gizleyemeyen gelinin yüzündeki değişim dikkat çekti.

IphoneGüncelİzmirYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nurettin ÇELİKBAĞ Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Eh.. para gülümsetir 1 0 Yanıtla
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