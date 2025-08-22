Taksici Bıçakla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Taksici Bıçakla Hayatını Kaybetti

22.08.2025 12:14
Kuşadası'nda tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklanan taksici Vural İşçen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G, Nazilli Halk Pazarı yakınlarında aracın durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Sercan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

