Taksici Cinsel Taciz Suçlamasıyla Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği müşterilerin görüntülerini taksici gruplarında paylaştığı öne sürülen şüpheli B.N'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli B.N. ifadesinde, daha önce kendisini bıçakladığını iddia ettiği eşiyle 1,5 yıl önce evlendikleri, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduklarını, söz konusu videoyu da eşini kıskandırmak amacıyla kaydettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksicinin müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği, görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatmıştı.

Polis ekiplerince evinde yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli B.N'nin (28) video içeriğindeki kadınla geçmişte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği anlaşılmıştı.