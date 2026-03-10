Taksici Sopayla Saldırdı, Tutuklandı

Adana'da aracına çarpan hafif ticari araç sürücüsünü takip edip sopayla saldırmaya çalışan taksi sürücüsü tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 8 Mart'ta akşam saatlerinde Musa Y. (50), kullandığı hafif ticari araçla Metin T'nin (55) kullandığı taksiye çarptı.

Kazanın ardından Metin T, olay yerinden kaçtığını öne sürdüğü Musa Y'yi takip ederek trafik ışıklarında durduğu sırada elindeki sopayla saldırmaya çalıştı.

Olay anı başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Musa Y'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü Metin T'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Metin T'ye 201 bin lira trafik cezası uygulandı, aracı 60 gün trafikten men edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde sopa bulunan taksi sürücüsünün diğer aracın kapısını açmaya çalıştığı, aracın hareket etmesiyle de kendi aracına döndüğü görülüyor.