Taksiciler Sigorta Artışına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksiciler Sigorta Artışına Karşı Eylem Yaptı

Taksiciler Sigorta Artışına Karşı Eylem Yaptı

İspanya'da taksiciler, araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı Madrid'de trafiği durdurdu.

29.01.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı çıkan taksiciler, başkent Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı.

Katalonya, Bask, Valensiya, Endülüs gibi İspanya'nın farklı bölgelerinden gelerek Madrid merkezinde buluşan taksiciler, kent merkezinde trafiği bloke etti.

Ulaştırma Bakanlığı binasından Ekonomi Bakanlığı binasına kadar olan Castellana Bulvarı'ndaki alanı tamamen araçlarıyla dolduran taksiciler, araç sigorta poliçelerindeki artış oranının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlı tutulması çağrısında bulundu.

Araçlarının üzerine sigorta poliçelerinin fotoğraflarını, "Artık yeter" ve "Bu poliçeler bir hırsızlık" yazılı kağıtları yapıştıran taksiciler, fiyat artışlarını karşılayamadıklarını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını savundu.

İspanya Ulusal Taksiciler Derneği (Antaxi) Başkanı Julio Sanz, gazetecilere, "Sigorta şirketleri araç sigorta poliçelerini yenilemek için yıllık 7 bin avrodan fazla para istiyor. Bu tahammül edilebilecek bir durum değil. Taksi sektörü ciddi tehlikede. Bu rakamlar sektörün devamlılığına imkan vermiyor. Taksiciler çaresiz durumda." dedi.

Sanz, " Hükümet, bizi haksız yere cezalandıran bu uygulamaya karşı harekete geçmeli. Bizi, VTC'lerle (dijital ulaşım uygulamaları) aynı torbaya koymamalılar." çağrısında bulundu.

Eyleme katılmak için yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Mayorka adasından Madrid'e gelen Balear Adaları Taksiciler Derneği Başkanı Gabriel Moragues de AA muhabirine, "Sigorta poliçe masraflarımız neredeyse yüzde 200, 300 arttı. Ayrıca birçok sigorta şirketi şoförleri sigortalamak istemiyor. Bu durum artık taksi hizmeti verilmesini engelleyecek boyuta ulaştı. Hükümetin müdahale etmesi gerek. 'Bize ucuz fiyat verin' demiyoruz, rekabet etmemizi sağlasınlar yeter." diye konuştu.

Taksiciler çözüm sunulana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, madrid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciler Sigorta Artışına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 02:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: Taksiciler Sigorta Artışına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.