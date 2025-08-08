Taksiciye Motosikletliye Yumruk Cezası

Ataşehir'de motosikletli kuryeye yumruk atan taksi sürücüsüne trafik ekiplerince 12 bin 246 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ağustos'ta Kayışdağı Caddesi'nde taksi sürücüsünün motosikletliye yumruk attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Plakadan kimlik bilgileri tespit edilen taksi sürücüsü Y.A. (51) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde yaya geçitlerinde duraksamak", "trafik güvenliği ile ilgili zorunluluk ve kurallara uymamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "belediye kanunu ile belediye tarafından alınan çalışma ruhsatının iptali ve cezai işleminin uygulanması" maddelerinden 12 bin 246 lira idari para cezası kesildi.