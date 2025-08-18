Taksiciye Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksiciye Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

18.08.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'nın silahlı saldırıyla öldürülmesi sonrası zanlı adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da taksicinin silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay sonrasında cep telefonunu kırdığı tespit edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, maktulün taksiyle şüphelinin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.E.İ'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirmişti.

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak, bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciye Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: Taksiciye Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.