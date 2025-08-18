Taksiciye Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da taksicinin silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olay sonrasında cep telefonunu kırdığı tespit edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, maktulün taksiyle şüphelinin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Olay
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.E.İ'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirmişti.
Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak, bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etmişti.
