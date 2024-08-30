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Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi.

İstanbul Valiliğince düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Hatim programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da katıldı.