Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi.
İstanbul Valiliğince düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.
Bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti.
Hatim programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi - Son Dakika