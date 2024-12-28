Taksim\'de Yağmur ve Rüzgar Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

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TAKSİM'de etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bugün de aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yağmurdan korunmak isteyenler duraklara sığındı. Yağmurla birlikte esen rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.