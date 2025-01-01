Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Yeni yıl kutlamaları sırasında Taksim'de bir eğlence mekanında 2 müşteri arasında kavga çıktı. Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

01.01.2025 04:08  Güncelleme: 08:00
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Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim'de eğlence mekanından çıkan iki kişi, tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Aynı dakikalarda iki grup arasında yaşanan bir başka kavgaya ise polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta saat 02.00 sıralarında eğlence mekanından çıkışta oradaki çalışanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen kişiler, uzun süre tekmelerin hedefi oldu. Kavga saldırganların uzaklaşması ile sona erdi.

Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde bir başka kavga çıktı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya oradaki polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Taksim\'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Güvenlik, İstanbul, Politika, Yılbaşı, 3-sayfa, Taksim, Güncel, Hukuk, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fk:
    müslüman ülkerine eylence mekanları icki bayanların acık secik giydiği elbiseler bazi televizyon dizileri hic yakışmıyor cünkü insanlar ölümlüdür ALLAH bakidır herkes ayrı ayrı ölü yor kimse kimseyi kurtaramıyor cehenem ateşinden sakınmak lazim ALLAHIN azabı cok cetindir 54 14 Yanıtla
  • res:
    Yalan haber ben taksimdeydim öyle bir şey olmadı 1 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yiyin birbirinizi Bee 13 1 Yanıtla
  • Tamer keskin:
    uyuyordum haberim yok 10 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    alkol, uyuşturucu ve sonrasında bu olanlar gayet normal 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat’ı dayak yerken görmek ne güzel:)) 1 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    hepside kesin karı kız bakmasindan olmistur 0 0 Yanıtla
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