Taksim'e yürümek isteyen 11 kişi serbest bırakıldı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- İstanbul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 77 kişiden 11'i daha serbest bırakıldı.

1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürümek isteyen ve Saraçhane, Beşiktaş ve Beyoğlu'nde polisle karşıya gelenlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı. Tutuklananlardan 11'i İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar

Haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan sanıklar ise 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.