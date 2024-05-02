Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başladı - Son Dakika
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Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla yeniden başladı. İETT otobüsleriyle geçici olarak sağlanan hizmetin ardından, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

02.05.2024 11:21
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Taksim- Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başladı - Son Dakika

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