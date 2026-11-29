Birleşmiş Milletler'in (BM) 29 Kasım 1947'de Filistin topraklarının biri Yahudi, diğeri Arap olmak üzere iki devlete bölünmesini öngören 181 sayılı taksim kararının üzerinden geçen 79 yılda, İsrail bağımsızlığını ilan ederek topraklarını genişletirken Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedefi, işgal, zorla yerinden edilme ve yasa dışı yerleşim politikaları nedeniyle giderek daralan topraklarını koruma mücadelesine dönüştü.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1947 tarihli kararı, tarihi Filistin topraklarının iki devlet arasında paylaşılmasını ve Kudüs'e uluslararası statü verilmesini öngörüyordu. Ancak kararın üzerinden yalnızca 6 ay geçtikten sonra İsrail bağımsızlığını ilan etti. 1948 ve 1967 savaşları, yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve sonuçsuz kalan barış girişimleriyle Filistinlilerin devlet kurma imkanları giderek daraldı.

Aradan geçen 79 yılda Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası müzakere masalarında gündemde kalmaya devam etse de taksim kararı ve sonrasında alınan kararlar hayata geçirilemedi. İsrail'in işgal politikaları ise Filistinlilerin bağımsız devlet hedefini her geçen yıl daha da zorlaştırdı.

Filistin Devleti'nin kurulamamasına uzanan süreçte dört temel tarihsel kırılma öne çıkıyor.

Taksim kararıyla Filistinlilere tarihi toprakların sadece yüzde 43'ü verildi

İngiliz mandasının sona erdirilmesiyle Filistin topraklarının biri Yahudi, diğeri Arap olmak üzere iki devlete bölünmesini öngören BM'nin 181 sayılı kararı, Kudüs'e de uluslararası statü verilmesini içeriyordu. Hukuken bağlayıcılığı ve askeri yaptırım gücü bulunmayan karar, İsrail'in uygulamaları nedeniyle hiçbir zaman hayata geçirilemedi.

Karara göre, nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturan Yahudilere Filistin topraklarının yüzde 56'sı, nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan Filistinli Araplara ise yüzde 43'ü ayrılıyordu. Filistinli liderler ve Arap ülkeleri, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Araplara toprakların daha küçük bir bölümünün verilmesini adaletsiz bularak taksim planını reddetti.

Kararın ardından Filistinliler ile Siyonist çeteler arasında şiddet olayları başladı. Çok kısa sürede yüzlerce Filistin köyü kanlı şekilde boşaltıldı.

1948 Savaşı'nın sonunda İsrail, tarihi Filistin topraklarının yüzde 78'ini kontrol altına aldı. Geriye kalan yüzde 22'lik Batı Şeria ve Gazze Şeridi ise Ürdün ve Mısır yönetimine geçti. Böylece Filistinliler, kendi topraklarında azınlık durumuna düşürüldü.

1967 Altı Gün Savaşı'yla Filistinlilerin elinde kalan topraklar da işgal edildi

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni işgal ederek Filistin topraklarının kalan yüzde 22'sini de kontrol altına aldı. Böylece Filistin Devleti'nin kurulabileceği fiziki coğrafyanın tamamı İsrail işgali altına girdi.

İsrail, sonraki yıllarda uluslararası hukuku ihlal ederek işgal altındaki Filistin topraklarına yüz binlerce Yahudi yerleştirmeyi sürdürdü. Filistinlilerin sürüldükleri topraklara geri dönmelerini ve bağımsız bir devlet kurmalarını engelleyen bu yerleşim politikaları, işgalin kalıcı hale getirilmesinin temel araçlarından biri oldu.

Böylece Filistinlilerin mücadelesi, 1948'de kaybettikleri tarihi toprakların tamamına ilişkin taleplerden, 1967'de işgal edilen ve tarihi Filistin'in yalnızca yüzde 22'sini oluşturan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde devlet kurma hedefine yöneldi.

Oslo Anlaşmaları Filistinlilere 1967 sınırlarında devlet çözümünü dayattı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de bağımsız Filistin Devleti'ni ilan etti. Çok sayıda ülkenin tanıdığı bu ilan, sahada egemen bir devletin kurulmasını sağlayamadı.

1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'yla İsrail, FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanırken FKÖ de İsrail'i resmen tanıdı. Filistinliler açısından yeni bir hayal kırıklığı ve tarihsel kırılma anlamına gelen bu süreçte, 1967 sınırları temelinde, yani tarihi Filistin topraklarının sadece yüzde 22'sine tekabül eden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bağımsız bir devlet kurulması hedefi kabul edildi.

Bu süreç, Filistinlilerin 1947'de kabul etmedikleri taksim koşullarından çok daha dar bir toprak parçasında devlet kurmayı ve sınırlı bir özerkliği kabul etmek zorunda kalmaları anlamına geldi. Filistin tarafı, müzakerelerin her yeni aşamasında bir önceki döneme göre daha dezavantajlı koşullarla karşı karşıya bırakıldı.

Oslo Anlaşmaları'yla Filistin Yönetimi kurulsa da İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa ettiği, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim birimleri ve Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerine ayrılması, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önündeki en büyük fiziki engellerden biri haline geldi.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasındaki siyasi ve idari bölünmüşlük de tek sesli, merkezi bir devlet yapısının oluşturulmasını zorlaştırdı.

İkinci İntifada'nın ardından İsrail'in güvenliği sağlama "bahanesiyle" inşa etmeye başladığı ve uzunluğunun 700 kilometreyi aşması planlanan Utanç Duvarı da (Ayrım Duvarı) Filistin topraklarını birbirinden kopuk kantonlara dönüştürdü. Böylece İsrail, Filistin topraklarının bir bölümünü daha fiilen ilhak etmiş oldu.

Bugün 1967 sınırları içindeki Filistin toprakları bile fiilen parçalanmış durumda

2020'de imzalanan Abraham Anlaşmaları'yla bazı Arap ülkelerinin, Filistin Devleti'nin kurulması şartını beklemeden İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi, Filistin yönetiminin elindeki en önemli bölgesel diplomatik kozlardan birini zayıflattı.

Filistinli uzmanlar, gelinen noktada coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin Devleti kurulması ihtimalinin giderek zayıfladığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Uluslararası hukuk tarafından tam olarak tanınmış sınırlara sahip olmayan İsrail, Filistinlilere ait arazileri "devlet mülkü" olarak tescil ediyor, binlerce konutluk yeni yerleşim ihaleleri açıyor, kaçak yerleşimler kuruyor ve daha sonra oldubittiye getirerek bu yerleşimleri "yasallaştırıyor". Filistinlilerin mülteci kamplarından çıkarılması da İsrail'in sahadaki toprak genişletme politikalarının bir parçası olarak sürdürülüyor.

İsrail'in hukuk dışı uygulamaları, özellikle Aksa Tufanı'nın başladığı 2023'ten bu yana rekor düzeyde arttı. İsrail, 2007'den bu yana uyguladığı ablukayla Gazze Şeridi'ni açık hava hapishanesine dönüştürürken, 2023'ten itibaren bölgeyi büyük bir yıkıma uğrattı. Gazze'de yaşanan yıkım, bölgenin Batı Şeria'yla tek bir devlet çatısı altında birleşmesine yönelik zemini de zayıflattı.

BM'nin 1947'deki taksim kararıyla tarihi Filistin topraklarının paylaşılmasına karşı verilen mücadele, geçen 79 yılda aşamalı olarak daha dar bir coğrafyada devlet kurma arayışına dönüştü. Filistinliler, önce 1947'de tarihi topraklarının yarısından fazlasını kaybetti, ardından 1967'de işgal edilen toprakların yüzde 22'sinde devlet kurma hedefiyle müzakere masasına oturdu. Bugün ise mücadele, geriye kalan toprakların da İsrail tarafından tamamen ilhak edilmesini önleme noktasına gerilemiş durumda.