İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Taksim Metro İstasyonları Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
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