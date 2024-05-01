Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı

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Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı. Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinden oluşan gruptan 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

01.05.2024 10:10
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HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendika ve sivil toplam örgütlerinin buluşma noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Bulvarı oldu. Polis sabahın erken saatlerinde geniş önlem aldı. Çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatıldı. Barikata doğru yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinden oluşan gruptan 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Taksim Meydanı\'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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