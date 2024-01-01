Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde Yeni Yıl Coşkusu

İSTANBUL'da vatandaşlar ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'nde karşıladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.