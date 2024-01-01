 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Coşkusu

İstanbul'da vatandaşlar ve turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelerek geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi. Binlerce kişi şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşıladı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde Yeni Yıl Coşkusu
01.01.2024 - 00:36,
Abone Ol
İSTANBUL'da vatandaşlar ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstiklal Caddesi, Taksim, Güvenlik, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:21:31. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement