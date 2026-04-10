Taksim Sanat'ta "Yüzeyin Derinliği" Yolculuğu: 20 Sanatçıdan 60 Eser Sanatseverlerle Buluştu

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ, kamusal sanat alanı Taksim Sanat'ta "Yüzeyin Derinliğinde" başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Genç ve usta kuşakları bir araya getiren serginin açılışında konuşan Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, "Her dokunuşta farklı bir duygu oluşturan eserleri ücretsiz olarak İstanbullularla buluşturuyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Taksim Metro Durağı'nda bulunan Taksim Sanat galerisinde modern sanatın seçkin örneklerini ağırlamaya başladı. Deha Çun'un küratörlüğünde hazırlanan "Yüzeyin Derinliğinde" sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Sergide yerli ve yabancı 20 sanatçının; tuvalden heykele, farklı teknik ve platformlarla oluşturduğu toplam 60 eseri yer alıyor.

Genç ve usta kuşaklar aynı zeminde

Serginin açılışında değerlendirmelerde bulunan Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Taksim Sanat'ın lokasyonu itibarıyla tüm halka hitap ettiğini vurguladı. Akın, şunları söyledi:

"Taksim'in göbeğinde bütün sanatseverleri kendine bağlayabilen bir noktadayız. Burada hem genç sanatçılarımızı destekliyoruz hem de işinde olgunlaşmış isimlerle onları bir araya getiriyoruz. Sergimizin ismi olan 'Yüzeyin Derinliğinde', dokunduğunuzda size verdiği o pütürler ve katmanlarla her birimizde farklı duygular oluşturabiliyor. Bu hissiyatı çeşitli platformlara aktarabilen sanatçılarımızla çok özel bir karma sergi oluşturduk. Ücretsiz olarak gezilebilecek bu sergi, Mayıs sonuna kadar açık kalacak."

Doğa ve tekniğin ahengi

Serginin küratörlüğünü üstlenen Deha Çun ise eser seçimi ve mekan tasarımı arasındaki uyuma dikkat çekti. Farklı jenerasyonları Kültür AŞ çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirten Çun, şöyle konuştu:

"Farklı malzemelerle çalışan sanatçıları bir araya getirerek izleyicilere sanatın farklı örneklerini göstermek istedik. 'Yüzeyin Derinliğinde' ismi hem teknik sürece hem de doğaya işaret eden bir tarafı temsil ediyor. Sanatçıları ve eserleri belirlerken Taksim Sanat'ın atmosferine uygun bir ahenk yaratmayı denedik. Hem usta diyebileceğimiz isimleri hem de genç kuşağı bir arada görmek mümkün."

Mayıs sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Taksim Metro Durağı -1'inci katta hizmet veren Taksim Sanat'taki sergi; seramik, tekstil, resim ve heykel gibi birçok farklı disiplinden örneği barındırıyor. Sanatseverler, 20 sanatçının 60 eserinden oluşan bu özel koleksiyonu mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.