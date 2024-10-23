Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı, Contemporary Istanbul 2024'te Yer Alacak

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'ye ait Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı, Contemporary Istanbul'un bugün başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürecek 19. edisyonunda yer alıyor.

İBB Kültür A.Ş.'ye ait Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı, Contemporary Istanbul'un 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşen 19. edisyonundaki yerini aldı.

Contemporary Istanbul 2024'te Taksim Sanat çatısı altında düzenlenecek "Uzakta da Olsa" sergisinin küratörlüğünü Öykü Demirci üstleniyor. Uzakta da Olsa, modern dünyanın karmaşası ve hızına karşı bir nefes arayışını yansıtıyor. Sanatçıların eserleri, bu hızlı değişim içinde kaybolmuş benlikleri yeniden keşfetme ve doğayla, kişinin iç dünyasıyla yeniden bağ kurma çabasını gözler önüne seriyor. Kimlik, cinsiyet, yabancılaşma ve toplumsal beklentiler gibi temalar etrafında şekillenen bu çalışmalar, şehir hayatının ve toplumsal baskıların arasında kaybolmuş benlikleri yeniden anlamlandırmak için bir umut ışığı sunuyor.

İstanbul Kitapçısı'ndan Contemporary Istanbul'a özel avantajlar

İstanbul Kitapçısı da bu sene Contemporary Istanbul'da kendi köşesinde, seçili kitaplarla yer alıyor. Türkçe yayınlarda yüzde 20, yabancı yayınlarda ise yüzde 10 indirim, şehrin yıl içindeki en önemli etkinliklerinden birine özel olarak ziyaretçilerle buluşuyor.