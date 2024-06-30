Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı - Son Dakika
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Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı

İstanbul Valiliği, bazı grupların "izinsiz protesto yürüyüşü" gerçekleştirebileceği gerekçesiyle Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındığını bildirdi. Taksim'e çıkan yollar kapatıldı Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş füniküler hattı da saat 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak, bazı cadde ve sokaklarda trafik alternatif yollara verilecek.

30.06.2024 09:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, bazı grupların "izinsiz protesto yürüyüşü" gerçekleştirebileceği gerekçesiyle Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındığını bildirdi. Taksim'e çıkan yollar kapatıldı Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş füniküler hattı da saat 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak, bazı cadde ve sokaklarda trafik alternatif yollara verilecek. Geçen hafta da "LGBTİ+ Onur Yürüyüşü" gerekçesiyle Taksim ve çevresinde abluka uygulanmış, ancak herhangi bir toplumsal gösteri olmamıştı.

İstanbul Valiliği'nce Taksim ve çevresinde alınacak önlemlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır. Bu kapsamda 30.06.2024 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılmasına, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, konu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılması ve kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlenmesi kararı alınmıştır"

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı - Son Dakika

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