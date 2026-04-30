1 Mayıs öncesi Taksim\'de bariyer önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı daha önceden kapatılmışken bugün getirilen bariyerlerle gezi parkının çevresi de kapatıldı.

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Polis ekiplerinin ise Gezi Parkı'nda bekleyişi sürüyor.