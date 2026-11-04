Talarico, Paxton'ı yenerek Texas'ta 1988'den beri ilk Demokrat Senato zaferini aldı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Talarico, Paxton'ı yenerek Texas'ta 1988'den beri ilk Demokrat Senato zaferini aldı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat James Talarico, Ken Paxton'ı geride bırakarak Texas Senato yarışını kazandı ve eyaleti 1988'den beri ilk kez maviye boyadı. Talarico, gücün halkta olduğunu belirterek milyarder ve trilyoner bağışçılara mesaj verdiklerini söyledi.

ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını kazanan Demokratların adayı James Talarico, gücün halkta olduğunu belirterek, "Ülkedeki her milyarder ve trilyoner bağışçıya ve bu bozuk siyasi sistemin yozlaşmış destekçilerine bir mesaj verdik." ifadesini kullandı.

Texas'ta Senato yarışını kazanan Talarico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, destekçilerine yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı.

Konuşmasına "Texas'ı geri aldık." sözüyle başlayan Talarico, bu seçimin "bölücü siyasetin sevgi siyasetine rakip olamayacağını" gösterdiğini dile getirdi.

Talarico, gücün halkta olduğunu vurgulayarak, "Ülkedeki her milyarder ve trilyoner bağışçıya ve bu bozuk siyasi sistemin yozlaşmış destekçilerine bir mesaj verdik." diye konuştu.

Eyaletteki seçim zaferine İncil'le atıfta bulunan Talarico, "Bu yarışta, kendi Goliath'larımızla karşı karşıya geldik. Dünyanın en zengin ve en güçlü adamı ve Washington'daki tüm siyasi düzenle karşı karşıya geldik." dedi.

Talarico rakibini geride bıraktı

Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.

Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Texas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelTeksasDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:04:53. #7.13#
SON DAKİKA: Talarico, Paxton'ı yenerek Texas'ta 1988'den beri ilk Demokrat Senato zaferini aldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android