Talas Belediyesi'nden Uluslararası Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Uluslararası Öğrencilere Destek

Talas Belediyesi\'nden Uluslararası Öğrencilere Destek
07.07.2026 17:14
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 120 uluslararası öğrenciye kültür elçiliği mesajı verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) dil eğitimi alan 120 uluslararası öğrenciyi kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, ülkeleri ile Türkiye arasında birer kültür elçisi olan öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi.

Bir öğrencinin sorusu üzerine Talas Belediyesinin Filistin'e yönelik destek çalışmalarını anlatan Yalçın, ilçedeki bir parka "Filistinli Çocuklar Parkı" adını verdiklerini, çeşitli yardım kampanyaları düzenlediklerini ve belediyeye ait tesislerde boykot uygulaması başlattıklarını belirtti.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Aksoy da eğitim süreci boyunca öğrencilere sadece dil öğretmediklerini, Türk kültürünü ve yaşam tarzını da tanıttıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nden Uluslararası Öğrencilere Destek - Son Dakika

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