Talas Bulvarı\'ndaki Yol Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Talas Bulvarı'nda yürüttüğü yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Bulvarı'ndaki yol genişletme ve asfalt serim çalışmalarında 6 bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Proje maliyeti yaklaşık 50 milyon lira olan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Talas Bulvarı'nda 3 şeritli yerine 5 şeritli yol oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmanın şehrin ulaşım konforunu artıracağını belirtti.

Kentteki yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Büyükkılıç, "Amacımız şehrimizi geleceğe hazırlamak. Kentteki 550 bin aracın yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerimize de cazibe merkezi olan Kayseri'mizde daha konforlu ulaşım sağlamak istiyoruz. Kayseri'nin bizi seven, seçen güzel insanları bunu hak ediyor, biz onların güvenine layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.