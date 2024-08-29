Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular başladı. Ödül, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla Talat Sait Halman anısına takdim ediliyor.

29.08.2024 13:47
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü için 2 Eylül'den itibaren başvuru yapılabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre ödül, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla Talat Sait Halman anısına takdim ediliyor.

Seçici kurul tarafından belirlenen ve ödül almaya hak kazanan yapıtın çevirmeni 60 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın yaptığı seçici kurulda yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç yer alıyor.

Ödül için yayınevleri veya çevirmenler, 4 Ekime kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı, İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talat Sait Halman anısına, 2015'te başlatılan çeviri ödülü önceki yıllarda Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan ve Regaip Minareci'ye verildi.

Detaylı bilgiye, iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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