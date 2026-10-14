Talat Yalaz, TBB başkan vekili seçiminde YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'yi duyurdu - Son Dakika
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Talat Yalaz, TBB başkan vekili seçiminde YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'yi duyurdu

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Talat Yalaz, TBB başkan vekili seçiminde YENİ Parti\'nin adayı Ayşe Ünlüce\'yi duyurdu
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YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, yarın yapılacak TBB başkan vekili seçiminde partisinin adayının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olduğunu duyurdu. Yalaz, sosyal medyadan Ünlüce'ye başarı dileyerek dayanışma ve eşit hizmet anlayışını vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekili seçiminde YENİ Parti'nin adayının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olduğunu duyurdu.

YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçiminde, YENİ Parti'mizin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmuştur. Yerel yönetimler arasında dayanışmanın güçlenmesi, belediyelerimizin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin tüm belediyelere eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye başarılar diliyoruz. Demokratik, katılımcı ve eşitlikçi yerel yönetim anlayışıyla dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Talat Yalaz, TBB başkan vekili seçiminde YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'yi duyurdu - Son Dakika
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